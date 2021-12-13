Путин заявил, что РФ многое удалось в развитии ОПК и армии на базе возрожденной экономики

Президент отметил, что уникальность положения России в том, что ракеты никто не может перехватить, "скорости такие, что взять их невозможно"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Властям России удалось многое сделать в развитии оборонно-промышленного комплекса и вооруженных сил на базе восстановленной экономики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия-1".

"Одна из главных задач заключалась в том, чтобы восстановить экономику и на базе восстановленной экономики и социальной сферы, потому что нужно же и людям было дать возможность глоток чистого воздуха почувствовать, на этой базе восстанавливать оборонно-промышленный комплекс, восстанавливать наши научные школы и вооруженные силы. Действительно, многое в этом удалось сделать", - сказал Путин.

Один фрагмент интервью для этого фильма уже был в эфире телеканала "Россия-1" в июне 2020 года. Президент РФ в нем отметил, что у России и США примерный паритет "сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов". "Но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - сказал глава государства. По его словам, Россия модернизирует также традиционный потенциал вооружений, вводит новые комплексы.

"В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - констатировал Путин.

Он отметил, что России нужно было строить планы обеспечения своей безопасности в условиях выхода США из Договора о противоракетной обороне. "Мы это сделали, благодаря тем новейшим комплексам, о которых я сказал в 2018 году (в послании Федеральному собранию - прим. ТАСС)", - сказал Путин. По его словам, сегодня эти ракеты никто не может перехватить, "скорости такие, что взять их невозможно", и в этом уникальность сегодняшнего положения России.

Глава государства отметил, что в будущем ведущие военные державы мира тоже будут обладать гиперзвуковым оружием. "Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - заявил президент.