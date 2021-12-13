Российский противолодочный корабль "Юнга" поразил береговые цели на учениях в прибрежных полигонах Баренцева моря

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипаж малого противолодочного корабля "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) отработал артиллерийские стрельбы в прибрежных полигонах Баренцева моря, сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

"В рамках отработки плановых задач курса боевой подготовки надводного корабля, боевые расчёты 76-мм артиллерийской установки АК-176 выполнили стрельбы по береговой, морской и воздушной целям", - говорится в сообщении.

Сначала артиллеристы МПК "Юнга" поразили мишени, установленные на побережье полуострова Рыбачий в Мурманской области, а затем выполнили стрельбу по имитированным воздушным и морским целям.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

По завершении отработки учебно-боевых задач в море МПК "Юнга" прибыл в пункт постоянного базирования - город воинской славы Полярный, сообщила пресс-служба СФ.

Несколькими днями ранее комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море отработал малый противолодочный корабль "Снежногорск", как и МПК "Юнга" входящий в состав соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.