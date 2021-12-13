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ТАСС

Около 240 сотрудников ракетно-космической отрасли умерли от ковида за время пандемии

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, выздоровели 30 568 сотрудников, в настоящий момент на лечении находятся 1 596 человек

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 235 работников ракетно-космической отрасли умерли из-за коронавируса за весь период пандемии. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в воскресенье.

"За весь период пандемии в ракетно-космической отрасли заболело 32 164 сотрудника, в том числе умерло 238 человек", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, выздоровели 30 568 сотрудников, в настоящий момент на лечении находятся 1 596 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 269,8 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 016 896 случаев заражения, выздоровели 8 741 355 человек, умерли 289 483. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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