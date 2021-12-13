Войти
Российская газета

Шойгу: У российско-индийского сотрудничества очень хорошие перспективы

793
0
0
Источник изображения: rg.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил уровень взаимодействия России и Индии в оборонной сфере и сказал о хороших перспективах военного и военно-технического сотрудничества двух стран.


"Большой объем как по морю, так и под водой, в воздухе. Это и самолеты, и вертолеты, и, безусловно, оружие", - заявил министр в воскресенье в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

В качестве примера такого сотрудничества Шойгу привел предприятие "БраМос", которое занимается совместным производством ракет. Он также упомянул о совместных учениях военных России и Индии. "Я думаю, у российско-индийского сотрудничества - военного, военно-технического - очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы. Надеемся реализовать все, что наметили", - сделал вывод министр обороны РФ.

Напомним, что 6 декабря в Нью-Дели был подписан контракт на производство в Индии автоматов АК-203. В пресс-службе "Калашникова" уточнили, что речь идет о выпуске свыше 600 тысяч автоматов калибра 7,62 мм. "Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", - процитировали ТАСС в пресс-службе слова гендиректора "Калашникова" Владимира Лепина.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев объяснил, что АК-203 не уступает своим конкурентам, а во многих характеристиках даже превосходит. "Это один из новейших наших автоматов. Его долго испытывали, индийские партнеры весьма придирчиво выбирали модель и остановились на АК-203. Кстати сказать, АК-203 ни в одной другой стране по лицензии не производится. У нас есть примеры лицензионных производств в других странах, но не модели АК-203. Прежде всего, основная задача - обеспечить национальные вооруженные силы этим стрелковым вооружением. Третьи страны - ну наверное, в перспективе", - полагает Шугаев.

Кроме того, по его словам, Россия и Индия ведут переговоры об увеличении на 50 единиц лицензионного производства истребителей Су-30МКИ, которые пользуются большим успехом в национальных ВВС. Еще Шугаев сказал, что Москва и Нью-Дели обсуждают возможность экспортировать в третьи страны продукцию совместного предприятия "БраМос", которое специализируется на разработке ракет различного назначения.

А в перспективе - подписание контракта на поставку и лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Этот комплекс в жесткой конкурентной борьбе выиграл тендер у французского Mistral и шведского RBS 70 NG.

Вообще Индия является одним из основных покупателей российского вооружения. Известно, что за последние тридцать лет она приобрела у нашей страны арсенала на сумму около 70 млрд долларов. А объем портфеля военных заказов превышает 14 миллиардов. Москва, в частности, имеет контракт с Нью-Дели на поставку до конца 2024 года пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Франция
Швеция
Продукция
PJ-10 Brahmos
Мистраль (Mistral)
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.12.2021
Министр обороны РФ заявил о большом заделе в ВТС с Индией
07.12.2021
Путин в Индии поможет российской оборонке
04.02.2021
Авиакосмическая выставка AeroIndia-2021 открывается в Бангалоре
27.08.2015
МАКС-2015: превосходство в воздухе и в сетях
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?