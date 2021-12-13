Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по современным видам вооружения, сообщил Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".
Он отметил, что сегодня только Россия обладает гиперзвуковым оружием, но рано или поздно оно появится и у других ведущих военных мировых держав.
"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", — добавил Путин.
Сейчас Россия является единственной страной в мире, где стоят на боевом дежурстве или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.
В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".