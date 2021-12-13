Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по современным видам вооружения, сообщил Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия. — Прим. ред.), но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", — сказал президент.

Он отметил, что сегодня только Россия обладает гиперзвуковым оружием, но рано или поздно оно появится и у других ведущих военных мировых держав.

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", — добавил Путин.

Сейчас Россия является единственной страной в мире, где стоят на боевом дежурстве или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.

В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".