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РИА Новости

Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по современным видам вооружения, сообщил Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия. — Прим. ред.), но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", — сказал президент.

Он отметил, что сегодня только Россия обладает гиперзвуковым оружием, но рано или поздно оно появится и у других ведущих военных мировых держав.

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", — добавил Путин.

Сейчас Россия является единственной страной в мире, где стоят на боевом дежурстве или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.

В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
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