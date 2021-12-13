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Интерфакс-АВН

Путин: Россия будет готова к появлению у зарубежных партнеров гиперзвукового оружия

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Сбить гиперзвуковой блок чрезвычайно сложно
Сбить гиперзвуковой блок чрезвычайно сложно.
Источник изображения: EYEPRESS/Reuters

Петропавловск-Камчатский. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает, что рано или поздно у зарубежных партнеров также появится гиперзвуковое оружие, однако у России, скорее всего, появятся к тому времени средства его ликвидации.

"Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Оно появится, добавил президент. "Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - сказал президент РФ.

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Россия
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