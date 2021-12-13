Соединённые Штаты завершили военную миссию в Ираке

Американцы официально завершили боевые операции против террористической организации «Исламское государство». Вчера, 11 декабря, портал military.com сообщил о том, что Минобороны США объявило о сворачивании военной миссии в Ираке.

В Минобороны США назвали этот шаг итогом двусторонних переговоров с Ираком. Так, в июле премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими заявил, что его стране больше не требуются американские войска. При этом он попросил американцев остаться для обучения иракской армии.

Американские солдаты в Ираке Источник изображения: militarytimes.com

«Это естественная эволюция. Но это не приведёт к каким-либо немедленным изменениям в расстановке сил США и их численности», — прокомментировал решение представитель Минобороны США Джон Кирби. На территории Ирака продолжают оставаться порядка 2500 американских военнослужащих.

В 2014 году президент США Барак Обама распорядился отправить американские войска обратно в Ирак. Этот шаг был предпринят в ответ на захват исламистами значительной части страны и крах иракских сил безопасности.