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Интерфакс-АВН

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 впервые зафиксирован над Украиной

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Американский самолет-разведчик RC-135
Американский самолет-разведчик RC-135.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Лондон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint впервые совершил полет в воздушном пространстве Украины, в том числе на юго-востоке и юге страны к северу от Крыма, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился вдоль границы с Белоруссией на восток страны. В течение более четырех часов американский разведчик курсировал по маршруту, начиная от Харьковской и Днепропетровской областей на юго-востоке и далее Запорожской, Херсонской и Николаевской областей на юге к северу от Крыма вплоть до Одесской области.

Всего самолет находился воздушном пространстве Украины более шести часов. Ранее полеты такого самолета над страной не фиксировались. В операциях на Украине использовались лишь стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Самолеты RC-135 Rivet Joint до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки у границ России на Черном море, в регионе Балтики и на Севере.

Как сообщал Национальный центр управления обороной РФ, в пятницу истребитель Су-30 вылетал на сопровождение самолета-разведчика Р-8А Poseidon ВМС США над акваторией Черного моря.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили военные.

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Белоруссия
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Global Hawk
KC-135
P-8 Poseidon
Су-30
Проекты
БПЛА
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