Войти
Интерфакс-АВН

Научный центр Минобороны РФ получил новые возможности в сфере исследований на фоне COVID-19

541
0
+1
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Специализированный 27-ой Научный центр (НЦ) Минобороны РФ в условиях пандемии коронавируса получил новые возможности в разработке препаратов против опасных инфекций, сообщили в военном ведомстве РФ в воскресенье.

"Сегодня, в условиях пандемии, это особенно актуально. В научном центре появились новые возможности для проведения исследований, разработки методик и препаратов в целях противодействия новым угрозам", - говорится в сообщении Минобороны РФ в связи с 47-ой годовщиной с дня образования 27-го НЦ.

Какие-либо детали не приводятся.

27-й НЦ - одна из ведущих научных организаций Минобороны РФ по проблемам обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности государства, а также противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического оружия.

"Специалисты 27-го Научного центра, наряду с задачами, направленными на укрепление обороноспособности Вооруженных сил Российской Федерации и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности личного состава войск и населения страны, выполняют научные исследования по изучению новых заболеваний и разработке средств профилактики против них", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В рамках борьбы с COVID-19 сформированный на базе 27-го НЦ МО РФ сводный отряд войск РХБ защиты, начиная с марта 2020 года, по настоящее время осуществляет профилактическую и заключительную дезинфекцию объектов Минобороны России, других силовых ведомств, социально значимых объектов в различных районах и местах Московского гарнизона. Работа проводится круглосуточно", - сообщили в Минобороны РФ.

12 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что 27-ой НЦ разработал средства профилактики коронавируса и биологически активные добавки на основе трав и других природных материалов.

"В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведённой оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации", - сказал тогда Кириллов.

"Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал тогда Кириллов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 48-й ЦНИИ Минобороны РФ участвовал в разработке и испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". ("Гам-КОВИД-Вак", научный центр имени Н.Гамалеи Минздрава РФ). Как сообщал "Интерфакс", в задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БиоО
Медицина
ЯО
Похожие новости
29.09.2021
Патрушев рассказал о вмешательстве США в выборы и ответил на японские претензии
16.11.2020
Для войск РХБЗ модернизируют тяжелую огнеметную систему "Солнцепек"
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
19.11.2018
Формула защиты: как в России готовят специалистов войск РХБЗ
12.11.2012
Борьба за богатства Арктики еще впереди
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?