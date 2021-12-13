Научный центр Минобороны РФ получил новые возможности в сфере исследований на фоне COVID-19

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Специализированный 27-ой Научный центр (НЦ) Минобороны РФ в условиях пандемии коронавируса получил новые возможности в разработке препаратов против опасных инфекций, сообщили в военном ведомстве РФ в воскресенье.

"Сегодня, в условиях пандемии, это особенно актуально. В научном центре появились новые возможности для проведения исследований, разработки методик и препаратов в целях противодействия новым угрозам", - говорится в сообщении Минобороны РФ в связи с 47-ой годовщиной с дня образования 27-го НЦ.

Какие-либо детали не приводятся.

27-й НЦ - одна из ведущих научных организаций Минобороны РФ по проблемам обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности государства, а также противодействия угрозам распространения и применения химического и биологического оружия.

"Специалисты 27-го Научного центра, наряду с задачами, направленными на укрепление обороноспособности Вооруженных сил Российской Федерации и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности личного состава войск и населения страны, выполняют научные исследования по изучению новых заболеваний и разработке средств профилактики против них", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В рамках борьбы с COVID-19 сформированный на базе 27-го НЦ МО РФ сводный отряд войск РХБ защиты, начиная с марта 2020 года, по настоящее время осуществляет профилактическую и заключительную дезинфекцию объектов Минобороны России, других силовых ведомств, социально значимых объектов в различных районах и местах Московского гарнизона. Работа проводится круглосуточно", - сообщили в Минобороны РФ.

12 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что 27-ой НЦ разработал средства профилактики коронавируса и биологически активные добавки на основе трав и других природных материалов.

"В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведённой оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации", - сказал тогда Кириллов.

"Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал тогда Кириллов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 48-й ЦНИИ Минобороны РФ участвовал в разработке и испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". ("Гам-КОВИД-Вак", научный центр имени Н.Гамалеи Минздрава РФ). Как сообщал "Интерфакс", в задачи 48-го ЦНИИ входит разработка медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций.