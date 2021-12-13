Министр обороны РФ заявил о большом заделе в ВТС с Индией

Производимые в Индии по российским лицензиям танки Т-90С и боевые машины пехоты БМП-2 на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели (c) Reuters.

Петропавловск-Камчатский. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - У военно-технического сотрудничества России и Индии хорошие перспективы в области морской техники и авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Большой объем как по морю, так и под водой, в воздухе. Это и самолеты, и вертолеты, и, безусловно, оружие", - сказал Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия 1", ВГТРК).

"Это и совместное производство - предприятие "БраМос" - по производству ракет. Мы проводим совместные учения", - сообщил министр.

"Я думаю, у российско-индийского сотрудничества - военного, военно-технического - очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы. Надеемся реализовать всё, что наметили", - заявил Шойгу.

6 декабря президент РФ Владимир Путин посетил с визитом Индию.

6 декабря в Дели в рамках встречи министров обороны Россия и Индия подписан контракт на совместное производство более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва. Гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин заявил, что производство АК-203 начнется в Индии в течение ближайших месяцев. Газета Нindustan Тimes сообщала, что Индия и Россия заключили соглашение о совместном производстве автоматов на сумму более $677 млн.

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В ноябре глава ФСВТС сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". На территории Индии созданы совместные с российской стороной предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

Как сообщалось, в конце 2018 года Россия выиграла индийский тендер на $1 млрд - переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла-С" обошел французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG. Контракт еще не подписан.

"У нас есть перспективы в том числе подписания контрактов, мы сегодня находимся в обсуждении по ПЗРК "Игла-С", - сказал 6 декабря глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

4 декабря, отвечая на вопрос "Интерфакса", Шугаев заявил, что Москва предложила Дели самые выгодные условия для заключения контракта на легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, ожидает решения индийских партнеров.

"Тема по Ка-226Т находится в стадии переговоров. Есть некоторые вопросы с индийской стороны, требующие дополнительных согласований. Российская сторона предложила максимум уступок и готова к продолжению диалога. Мы также знаем, что национальные ВВС Индии весьма заинтересованы в получении современной вертолетной техники российского производства, и поэтому рассчитываем на взвешенное решение наших индийских партнеров", - заявил тогда Шугаев.

Ранее появилась информация о том, что Индия отказывается от производства Ка-226Т на своей территории и планирует купить готовые вертолеты данного типа.

Как сообщал "Интерфакс", межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолётостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт на 200 вертолётов Ка-226Т общей стоимостью $1 млрд до сих пор не заключён.