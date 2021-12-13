На Украине будут производить реактивные беспилотники нового поколения, сообщили в Киеве

Киев. 12 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На украинско-турецком заводе, который строится в Василькове (Киевская область), будут производить реактивные беспилотники типа ANKA - следующее поколение БПЛА после Bayraktar, сообщил в субботу спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович во время интервью изданию "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Завод строится сейчас в Василькове... который будет производить украинско-турецкие беспилотники. В том числе ANKA - тяжелые беспилотники. В том числе украинские беспилотники, перспективные", - сказал он. "В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное", - заявил Арестович.

Он уточнил, что ANKA - это следующее поколение БПЛА после Bayraktar: "не поршневые, а реактивные... БПЛА, превышающий "Байрактар" по всем характеристикам", - отметил он.

По словам Арестовича, завод в Василькове в конце 2022 уже должен выпустить первую продукцию.