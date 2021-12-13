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Российская газета

Американский эсминец-"невидимка" Zumwalt покрылся ржавчиной и коррозией

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Источник изображения: U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Bath Iron Works / wikipedia.org

Гордость американского военно-морского флота - эскадренный миноносец Zumwalt (DDG-1000) - после нескольких лет службы покрылся ржавчиной и подвергся коррозии. Разрушение коснулось радиопоглощающих плиток, обеспечивающих малую заметность на радарах 183-метрового корабля.

На плачевное состояние эсминца обратил внимание портал The Drive. На опубликованных изданием фотографиях видно, что носитель 80-ти крылатых ракет зашел в залив Сан-Диего с "рыжими" потеками и "проплешинами" на борту в районе капитанского мостика.

Пользователи интернета отметили, что внешний вид изготовленного по стелс-технологиям корабля, на который уже потратили рекордную сумму - девять миллиардов долларов, обусловлен плохим обслуживанием со стороны команды.

"Вы можете видеть, как внизу начинает проступать красная грунтовка. Это не вина первоначальных строителей, к числу которых я отношу себя, проделавших обширную работу. Это плохое обслуживание", - пишет reconc4t.

Представитель командования ВМС США оправдывается: "Суровые условия, в которых мы работаем, ухудшают корабли, и наши моряки усердно работают над устранением коррозии наряду со всем техническим обслуживанием".

Отметим, что эсминец Zumwalt, по замыслу разработчиков, должен был стать крейсером XXI века и обеспечить США военно-морское доминирование в океане. Главными его преимуществами назывались малая заметность на радарах и автоматизация, позволившая снизить количество экипажа до 95 человек.

Вооружение Zumwalt состоит из 20 пусковых установок с боезапасом 80 ракет, двух 155-миллиметровых артустановок и зенитных автоматов калибром 30-мм. Предусмотрено базирование беспилотников и вертолета.

По мнению экспертов, малая радиолокационная заметность эсминца не является проблемой для российского флота. Дело в том, что радары ВМФ России работают на миллиметровых волнах (30 МГц - 3 ГГц) и явственно видят стелс-корабли и самолеты.



Николай Грищенко

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Россия
США
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Arleigh Burke
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