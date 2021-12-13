Поставку локатора для спутника "Обзор-Р" перенесли на 2022 год

В ракетно-космическом центре "Прогресс" планировали это осуществить во втором-третьем квартале текущего года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Локатор для создаваемого в России радиолокационного космического аппарата "Обзор-Р" будет поставлен в начале 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра "Прогресс".

"Поставка локатора для космического аппарата "Обзор-Р" ожидается в I квартале 2022 года", - отметили в пресс-службе.

В феврале текущего года гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал журналистам, что поставка локатора для первого радиолокационного спутника наблюдения Земли "Обзор-Р" ожидается во втором-третьем кварталах 2021 года.

"Обзор-Р" - радиолокационный спутник, предназначенный для съемки в Х-диапазоне в любое время суток (вне зависимости от погодных условий). Данные со спутников "Обзор-Р" будут использоваться в МЧС России, Минсельхозе и Росреестре с целью картографирования, мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявления потенциально опасных геологических процессов, объектов и явлений в районах строительства, обеспечения задач природопользования, поиска полезных ископаемых.

На борту спутника будет установлен радиолокатор на базе активной фазированной антенной решетки, который позволит получать изображение с разрешением до одного метра.