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В реестр «совершенно секретно» ВСУ попали турецкое и американское вооружение на Донбассе

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ведомстве отметили, что указанная информация является служебной и не подлежит разглашению.

Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении в Донбассе турецких ударных беспилотников Bayraktar и американских ракетных комплексов Javelin. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос издания «Украинские новости», пишет Новоросинформ.

В Генштабе подчеркнули, что информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin в районе проведения так называемой операции объединённых сил относится к служебной с ограниченным доступом, а поэтому «разглашению не подлежит».

Накануне в Министерстве обороны США отчитались о поставках Javelin на Украину. 

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Страны
США
Турция
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
БПЛА
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