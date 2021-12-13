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Известия.ru

Число жертв взрыва сброшенного в ДНР с БПЛА боеприпаса выросло до двух

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Двое военнослужащих Донецкой народной республики погибли в результате взрыва боеприпаса, который сбросил украинский беспилотник. Об этом 11 декабря сообщили в Народной милиции ДНР.

Инцидент произошел в пятницу. Тогда сообщалось о гибели одного военного на месте и госпитализации второго.

«В результате трагедии один военнослужащий погиб на месте, а второй защитник нашей республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице», — сказал представитель ведомства.

В Народной милиции ДНР выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.

30 ноября участники общественного движения «Мир Луганщине» опубликовали доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса.

Ранее, 25 ноября, в ЛНР сообщили, что с 2014 года в результате действий украинских силовиков погибли более 1,7 тыс. мирных жителей республики, в том числе 25 детей. Еще около 3,3 тыс. человек получили ранения.


С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
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