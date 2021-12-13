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Газета.ru

Как «Крокодил» Ми-24 уничтожал американские F-4 «Фантом»

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Источник изображения: Павел Бедняков/РИА "Новости"

Эксперты США оценили советский вертолет Ми-24

Ми-24 «засветился» в Йемене - повстанцы-хуситы задействовали ударный вертолет при наступлении на силы саудовской коалиции в провинции Магриб, смогли преломить ситуацию и потеснили противника. О боевом прошлом и настоящем Ми-24 - в колонке военного журналиста Виктора Сокирко.

Почему ударный вертолет Ми-24 в войсках прозвали «Крокодилом» доподлинно неизвестно. Скорее всего, за некое внешнее сходство - вытянутый корпус, пузатое «брюхо» и хвост. Плюс невероятная мощь и агрессивность в атаке, испытать которые на себе мало кому захочется. Неофициальное название «Крокодил» прижилось во время советской войны в Афганистане, где Ми-24 активно участвовали в боевых действиях и прекрасно себя зарекомендовали. И если произнеси человеку военному слово «крокодил», он в первую очередь подумает не об аллигаторах, а именно о вертолетах.

В армии США Ми-24 называют иначе: по классификации НАТО это Hihd - «Лань», из-за высоких скоростных качеств вертолета. Американцы всегда внимательно присматривались к этой боевой винтокрылой машине, а еще сами использовали Ми-24 во время проведения учений.

Понятно, что не для последующих закупок, а в качестве имитации вертолетов потенциального противника. Два ударных вертолета Ми-24 (их закупили в Болгарии, где они стояли на вооружении) были задействованы в 2020 году в ходе учений 55-й эскадрильи ВВС США в районе мексиканской границы для оценки возможностей своих летчиков во время воздушного боя. Заодно тестировали свой модернизированный вертолет версии Sikorsky HH-60G Pave Hawk.

В качестве «противника» для своего HH-60G Pave Hawk американцы не случайно выбрали именно Ми-24 - он стал первым в мире вертолетом, вооруженным ракетами «воздух-воздух». И неоднократно их успешно применял.

Известен уникальный случай, когда в 1982 году в небе над Ливией сирийский Ми-24 сбил израильский сверхзвуковой F-4 Phantom («Фантом»), который атаковал вертолет, но выдал себя излучением радара. «Крокодил» развернулся в воздухе и выпустил навстречу две ракеты «воздух-воздух» Р-60 с расстояния в 8 километров. Обе попали в цель.

В том же году уже иракский Ми-24 сбил «Фантом» принадлежащий Ирану. Победы над самолетами со стороны вертолета Ми-24 были зафиксированы и над американскими истребителями F-86 и штурмовиками А-37 в Никарагуа. К слову, именно ирано-иракская война, длившаяся с сентября 1980-го по август 1988 года, впервые в истории стала полем воздушного боя между вертолетами. В столкновениях в основном участвовали вертолеты Ми-24 и АН-1 «Кобра» - при очевидном преимуществе именно «Крокодилов».

Ми-24 (сейчас в экспортном исполнении это Ми-35М АН-2 Saabre) стоит на вооружении не только России, но и ряда других «недружественных» США стран, в том же Иране, Венесуэле, КНДР и прочих. В том числе неизвестное количество Ми-35 было поставлено Йемену. Всего эксплуатантами Ми-24 в разном количестве являются 60 государств.

Наш «старичок» (серийное производство Ми-24 началось с 1972 года), судя по отзывам американской прессы и самих военных, на учениях US Air Force не подвел и держался достойно.

Издание The Aviationist (один из самых авторитетных сайтов в области военной авиации) опубликовало статью, в которой утверждается, что «советско-российский ударный вертолет Ми-24, использованный во время Афганской войны, показал себя как высокоэффективная оружейная система».

«Тренировки с использованием ударных Ми-24 - серьезный шаг вперед, который позволяет сделать выводы по поводу возможностей наших вертолетов, актуальности нашей тактики, применяемых процедур и вооружений», - цитировало издание представителя авиабазы США капитана Курта Уоллина.

Еще одна из основных особенностей российского ударного вертолета - наличие бронирования. На Ми-24 это лобовые бронестекла, бронированные сидения и бронеплиты на бортах кабин летчика и оператора и на капотах двигателя. В Афганистане лобовое бронестекло «Крокодила» ни разу не было пробито, хотя пулевых отметин он получал при боевых вылетов немало.

Ми-24 также может нести очень мощное и разнообразное вооружение. Полная боевая нагрузка составляет до 2400 килограмм (боекомплект танка Т-72, для сравнения, весит меньше тонны). В Афганистане стандартная нагрузка Ми-24 состояла из двух блоков неуправляемых авиационных ракет, двух авиабомб ФАБ-250 и боезапаса для пушки или пулемета.

В российской армии знают реальную цену этому вертолету - Ми-24 отлично зарекомендовал себя не только в Афганистане, но и во время двух чеченских войн, да и сейчас в Сирии эффективно поддерживает с воздуха российский контингент.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».


Виктор Сокирко

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