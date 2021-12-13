Новейший эсминец ВМС США класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский эсминец-невидимка DDG-1000 класса Zumwalt, введенный в эксплуатацию в 2016 году, покрылся ржавчиной и проплешинами. На плачевное состояние корабля обратило внимание издание The Drive.

На опубликованных фотографиях видно, что эсминец приобрел желтый оттенок, а некоторые элементы облицовки обесцветились или вовсе отвалились.

USS Zumwalt (DDG 1000) Zumwalt-class guided missile destroyer coming into San Diego - December 9, 2021 #usszumwalt #ddg1000 * photos courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/cdolINeBZZ - WarshipCam (@WarshipCam) December 10, 2021



"Суровые условия, в которых проводят испытания, ухудшают внешний вид наших кораблей. Однако служащие флота делают все возможное для борьбы с коррозией", — приводит портал комментарий представителя ВМС США.

В статье отмечается, что на эсминец уже потратили девять миллиардов долларов. На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 4,4 миллиарда.

Эсминец USS Zumwalt не в первый раз привлекает внимание прессы. Так, спустя месяц после вхождения в состав флота корабль сломался при переходе через Панамский канал.

Корабли класса Zumwalt создают в США с 2011 года. Первый DDG-1000 спустили на воду в октябре 2013-го, а спустя три года эсминец стал числиться в ВМС. Изначально хотели построить 28 кораблей этого типа, но затем число сократилось до трех. USS Zumwalt считаются новейшими эскадренными миноносцами флота США, они способны нести ракетное вооружение.