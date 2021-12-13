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ТАСС

Корабль New Shepard выполнил успешный суборбитальный полет с космическими туристами

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New Shepard
New Shepard.
Источник изображения: Blue Origin

На борту было шесть туристов

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Космический корабль New Shepard компании Blue Origin с шестью туристами на борту совершил в субботу сурорбитальный полет. Путешествие, транслировавшееся на сайте компании, длилось в общей сложности более десяти минут, после чего капсула с пассажирами спустилась на Землю.

В составе экипажа были соведущий шоу Good Morning America Майкл Стрейхэн, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.

Запуск ракеты-носителя был проведен с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас). Корабль поднялся на высоту чуть более 100 км, космические туристы оказались в состоянии невесомости. Сама ракета-носитель штатно приземлилась на площадке космодрома. Полет оплатили Тейлор, Дик и отец и сын Бессы.

20 июля компания Blue Origin успешно осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был гендиректор компании Amazon Джефф Безос.

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Страны
США
Компании
Blue Origin
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