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Российская газета

Более полутора тысяч танкистов ЮВО выполнили боевые стрельбы

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Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

На полигонах Южного военного округа в Волгоградской и Ростовской областях, Крыму, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии прошли боевые стрельбы танковых экипажей.

Пресс-служба ЮВО сообщила, что в течение пяти дней в них участвовали в общей сложности свыше 1,5 тысячи военнослужащих. "Упражнения боевых стрельб выполнялись экипажами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета. Экипажи совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 метров", - уточнили в штабе округа.

Там добавили, что по плану боевой подготовки военнослужащие изучат тактику боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток. А в целом боевое слаживание экипажей, расчетов и отделений продлится до февраля будущего года.

Стоит иметь в виду, что в ЮВО, как и в других военных округах, используют новую методику обучения танковых экипажей. В ходе учений они выполняют весь комплекс тактико-огневых задач в одном заезде. На полигонах создают мишенную обстановку, предусматривающую стрельбу из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток. Кроме того, увеличено количество целей для экипажей танков Т-72Б3, а максимальная дальность до них выросла до 2,5 тысячи метров.

Выполнять задачи стало сложней еще и потому, что танкисты заранее не знают, с какой стороны и на какой дистанции от них появится очередная мишень. Другим новшеством оказалось появление на боле боя мишени, имитирующей бронеавтомобиль противника. По габаритам она соответствует современным образцам легкобронированных колесных машин.

По такой методике, в частности, с начала лета готовят экипажи танков Т-72Б3 на 7-й российской военной базе в Абхазии.


Юрий Гаврилов

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Южная Осетия
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