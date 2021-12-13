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Интерфакс-АВН

Блинкен и его немецкая коллега договорились о жестком ответе в случае эскалации между РФ и Украиной

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Анналена Бербок, партия Зеленых
Анналена Бербок, партия Зеленых.
Источник изображения: © AP Photo, Markus Schreiber, Pool

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналенна Бербок обсудили меры, которые обе страны примут в случае, если РФ предпримет враждебные действия против Украины, сообщает в субботу госдепартамент.

"Госсекретарь и глава МИД ФРГ обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, столкнувшейся с агрессивными действиями России. Они согласились, что потребуется сильный ответ в случае эскалации со стороны Москвы", - говорится в сообщении.

Также они обсудили такие темы, как COVID-19, изменение климата борьбу за права человека в мире, а также - приоритеты немецкого председательства в G7 в 2022 году.

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Германия
Россия
США
Украина
Проекты
Изменение климата
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