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Управление авиации США признало Безоса и Брэнсона астронавтами

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Безосу и Брэнсону вручат нагрудный знак, который в США дают участникам космических миссий

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) признало основателя Blue Origin Джеффа Безоса, Ричарда Брэнсона из Virgin Galactic и актера из телесериала «Звездный путь» Уильяма Шетнера астронавтами, им вручат соответствующий нагрудный знак. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Награждение состоится в рамках завершающейся программы Commercial Space Astronaut Wings («Крылья астронавта»), которая появилась в 2004 году, чтобы привлечь дополнительное внимание к внеземным полетам, а также оказать помощь FAA в разработке ракет, предназначенных для отправки людей в космос. В ней приняли участие три коммерческие компании — Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX. Сейчас они лицензированы управлением для полетов в космос. За все время существования награды почетный нагрудный знак получили 30 человек.

В управлении указали, что одна из основных причин завершения программы — потому что «в космос запускают очень много людей». Вместо нагрудных знаков космонавтов теперь начнут отмечать в специальном онлайн-реестре. При этом данное решение не коснется астронавтов НАСА, так как они получают свои значки и звания от космического агентства.

В середине июля бизнесмен Ричард Брэнсон поднялся на высоту более 80 километров на суборбитальном корабле Unity производства собственной компании Virgin Galactic. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.

Спустя девять дней основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил десятиминутный полет в космос на корабле его компании New Shepard. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. В октябре на корабле той же модели летал 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном телесериале «Звездный путь».

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Страны
Канада
США
Компании
Blue Origin
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SpaceX
Virgin Galactic
Проекты
LMV класс
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