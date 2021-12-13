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WarSpot

Rheinmetall создал универсальный комплект для боевых роботов

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Источник изображения: warspot.ru

Для увеличения парка роботов не обязательно разрабатывать новую технику. Вчера, 10 декабря, компания Rheinmetall представила свою новую разработку — универсальные комплекты Autonomous Combat Warrior (ACW), превращающие военную технику в полностью автономные машины.

На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале Rheinmetall, показана модернизированная комплектом ACW танкетка Wiesel. При этом разработчики указывают, что их набор оборудования универсален и подойдёт для большинства колёсных и гусеничных машин, включая БТР Boxer, БМП Lynx и армейские грузовики HX.

Промо-ролик системы ACW

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  • В новости упоминаются
Продукция
Boxer GTK
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Проекты
Робот
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