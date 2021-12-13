Rheinmetall создал универсальный комплект для боевых роботов

Для увеличения парка роботов не обязательно разрабатывать новую технику. Вчера, 10 декабря, компания Rheinmetall представила свою новую разработку — универсальные комплекты Autonomous Combat Warrior (ACW), превращающие военную технику в полностью автономные машины.

На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале Rheinmetall, показана модернизированная комплектом ACW танкетка Wiesel. При этом разработчики указывают, что их набор оборудования универсален и подойдёт для большинства колёсных и гусеничных машин, включая БТР Boxer, БМП Lynx и армейские грузовики HX.

Промо-ролик системы ACW