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Газета.ru

"Если на Венере и есть какая-то жизнь, то в облаках"

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Источник изображения: venuscloudlife.com

Частная компания из США отправит миссию для поиска жизни на Венере

Астробиологи из США опубликовали новую программу по исследованию Венеры. Она предполагает запуск недорогих частных космических аппаратов с целью найти жизнь на этой планете. Первый аппарат серии будет совсем маленьким и проработает несколько минут, затем на Венеру отправят воздушный шар для долгосрочного изучения, а в конце концов - ракету, которая вернет образцы на Землю.

Ученые из Массачусетского технологического института опубликовали детали серии из трех миссий по изучению Венеры. В отличие от многих других космических миссий, их задача сформулирована очень узко: поиск следов жизни.

"Мы надеемся, что это старт новой парадигмы, согласно которой вы летите дешево, чаще и с более точной целью, - говорит Сара Сигер, руководитель исследования. - Это более новый, ловкий и быстрый путь для космической науки".

Первая из серии этих миссий уже запланирована на 2023 год, ее запустит и профинансирует компания Rocket lab, известная своей сверхлегкой ракетой Electron. С ее помощью компания отправит на Венеру космический аппарат, основанный на универсальной платформе Photon весом чуть более 20 килограмм. Путешествие займет пять месяцев, а сам зонд проработает в атмосфере Венеры около трех минут.


Источник: venuscloudlife.com

Основным его инструментом будет лазер, который позволит обнаружить присутствие сложных химических соединений внутри капелек жидкости, которые попадутся зонду при спуске в атмосфере. Луч позволит выявить флуоресцентные вещества или другие примеси, которые будут свидетельствовать об интересных для исследователей явлениях. В первую очередь, ученых интересуют биосигнатуры - признаки жизни.

По мнению Сигер, Венера, по сравнению с Марсом - нелюбимый ребенок астробиологии. В последний раз зонды входили в атмосферу Венеры в 1980-х годах, когда возможности научных инструментов были далеки от современных. И хоть NASA и Европейское космическое агентство планируют миссии на эту планету в конце 2020-х годов, ни одна из них не посвящена поиску жизни.

"На Венере есть тайны, которые мы не сможем разгадать, если не вернемся туда, - говорит ученый. - Аномалии химического состава, которые оставляют возможность существования живых организмов".

Сигер посвятила поиску жизни на Венере большую часть своей научной карьеры. В прошлом году она с командой астробиологов заявила, что обнаружила в атмосфере этой планеты фосфин - газ, который на Земле образуется только в процессе жизнедеятельности организмов и в промышленности. Позже ученые оспорили ее находку, но Сигер не сожалеет об этом, поскольку начавшаяся дискуссия повысила интерес к проблеме.

В любом случае, запланированные миссии будут искать жизнь именно в атмосфере Венеры, поскольку на самой ее поверхности температура превышает 400 градусов, и там совершенно нет воды. "Если на этой планете и есть какая-то жизнь, то она представлена микробоподобными организмами в облаках", - поясняет ученый.

Однако и венерианские облака, несмотря на более низкую температуру, являются не очень благоприятным местом для жизни из-за высокой концентрации серной кислоты и крайне низкого содержания воды, гораздо ниже чем в самой сухой пустыне на Земле.

Поскольку концепция этой миссии предполагает крайний низкий бюджет и малый вес аппарата, научная нагрузка составит всего 1 килограмм. Единственным инструментом станет лазерный нефелометр.

Когда зонд окажется в атмосфере, он включит его: от лазерного луча сложные молекулы внутри облаков начнут рассеивать свет или флуоресцировать. Свойством флуоресценции обладают множество органических молекул, например триптофан.

Если этот инструмент подтвердит существование аномалий, у астробиологов появится мощный стимул для продолжения программы.

После миссии 2023 года планируются следующие, уже более сложные миссии. Приблизительно к 2026 году ученые надеются отправить на Венеру воздушный шар, который будет нести более тяжелые научные инструменты и плавать среди облаков гораздо дольше. В том числе, на его борту будут несколько газоанализаторов и спектрометр, который позволит получить подробные данные о химическом составе. Конструкцию шара планируют планируют сделать трансформирующейся, которая сможет изменять свой объем для управления высотой полета.


Источник: venuscloudlife.com

Наконец, получив этот опыт, на его основе исследователи создадут гораздо более амбициозный проект, который подразумевает возврат образцов венерианской атмосферы на Землю для подробного анализа в лаборатории. Для этого на воздушный шар подвесят миниатюрную ракету, внутри которой будет резервуар для газа. Его наполнят на требуемой высоте, после чего ракета отцепится от шара и выйдет на орбиту планеты. Там она проведет стыковку с специальным орбитальным аппаратом, который возьмет курс на Землю.


Василий Зайцев

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Rocket Lab
ГАЗ Группа
Сухой ПАО
Проекты
Марс
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