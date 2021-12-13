Российские военные в Таджикистане направили новые танки на горный полигон

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Партия новых танков Т-72Б3М, которыми усилили российскую военную базу в Таджикистане, направлена на полигон в горной местности, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в субботу.

"Российские военные автоинспекторы обеспечили безопасную перевозку тридцати новых танков Т-72Б3М, поступивших на вооружение 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Транспортировка боевых машин осуществлялась с помощью автомобильных тралов от железнодорожной станции разгрузки Айни до горного полигона Ляур", - сообщила пресс-служба ЦВО.

9 декабря округ сообщил, что модернизированные танки Т-72БЗМ в ближайшем будущем будут задействованы в нескольких десятках учений.

6 декабря российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

"Батальон современных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа", - заявили тогда в ЦВО.

По словам военных, Т-72Б3М оснащен новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины.

Ранее база РФ в Таджикистане также получила другую новую бронетехнику и вооружение.

"Три мотострелковых батальона полностью перевооружены на современную боевую технику БМП-2М и БТР-82А, зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба", также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Летом и осенью Россия провела серию учений со странами Центральной Азии на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Т-72Б3М (концерн "Уралвагонзавод", "Ростех") - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").