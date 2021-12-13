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Известия.ru

ВС Украины предрекли разгром за 30 минут в случае столкновения с РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Значительная часть ВС Украины будет уничтожена менее чем за час, если произойдет вооруженное столкновение с Россией. Об этом профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран морской пехоты США Роберт Ли 9 декабря сообщил The New York Times.

«Если Россия действительно использует свои вооружения, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени. Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30–40 минут», — рассказал эксперт.

Мнение специалиста разделяет ряд высокопоставленных украинских военных. Так, глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию, что в случае российского «вторжения» украинская армия будет выведена из строя «в самые короткие сроки».

«Недостаточно военных ресурсов, если Украину не поддержит Запад», — сказал Буданов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз подчеркнул, что Россия не планирует наносить удар по Украине. По его словам, РФ имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Тем более на фоне усиления активности НАТО у границ.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

По словам главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова, информация о готовящемся вторжении РФ на Украину недостоверна. Он подчеркнул, что передислокация подразделений в рамках боевой подготовки — это обыденная практика для вооруженных сил любого государства.


Герасимов напомнил, что Киев заявлял о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены США, а кроме того, использует разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты, произведенные в Турции.

21 ноября Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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