МРК «Циклон» прибыл в Севастополь для продолжения госиспытаний

Экипаж нового малого ракетного корабля (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт», построенный для Черноморского флота на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний.

Об этом сообщил Отдел информационного обеспечения ЧФ.

В период пребывания в Севастополе экипаж продолжит проведение государственных испытаний, после завершения которых МРК «Циклон» будет включён в состав соединения ракетных кораблей ЧФ.

Экипаж корабля, сформированный на ЧФ из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, совместно с представителями судостроительного завода провёл несколько этапов государственных испытаний, в ходе которых была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов.

А также средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.