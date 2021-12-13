Войти
Военно-промышленный курьер

МРК «Циклон» прибыл в Севастополь для продолжения госиспытаний

327
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж нового малого ракетного корабля (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт», построенный для Черноморского флота на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний.

Об этом сообщил Отдел информационного обеспечения ЧФ.

В период пребывания в Севастополе экипаж продолжит проведение государственных испытаний, после завершения которых МРК «Циклон» будет включён в состав соединения ракетных кораблей ЧФ.

Экипаж корабля, сформированный на ЧФ из военнослужащих по контракту, после завершения обучения в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, совместно с представителями судостроительного завода провёл несколько этапов государственных испытаний, в ходе которых была проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов.

А также средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
Проекты
22800 МРК
ЧФ
Похожие новости
13.12.2021
Малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 на испытаниях
01.02.2021
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Сергей Котов"
27.07.2020
Спущен на воду малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800
25.01.2019
Феодосийский завод "Море" судится с заводом "Пелла"
10.07.2017
Зеленодольский завод уже ведет строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800
20.03.2017
Замминистра обороны Юрий Борисов принял участие в закладке на заводе в Крыму МРК проекта 22800 «Каракурт»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?