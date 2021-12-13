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Для войны с русскими британских солдат будут морозить

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Источник изображения: vpk-news.ru

Читатели британской газеты The Times прокомментировали слова министра обороны страны Бена Уоллеса о том, что армии следует быть готовой к ведению войны в условиях Арктики из-за «активности России» в регионе.

По мнению политика, военные должны научиться выживать при температурах до минус 40 градусов.

Многие раскритиковали главу Минобороны за нагнетание обстановки.

Как обычно, мы всё ещё думаем, что Великобритания — великая военная держава. Путин, небось, живот со смеха надрывает, — отметил читатель.

«А нам обязательно напрашиваться на неприятности?», «Интересно, Минобороны вышлет на передовую уполномоченных по разнообразию, чтобы никто не путал ничьих местоимений?», добавили другие.

Некоторые даже предложили набирать в армию британцев из северной части страны, так как они наиболее подготовленные, а также обладают «всем необходимым обмундированием».

Ранее сообщалось, что армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre. Таким образом Британия намерена защитить себя от угроз, исходящих от российских истребителей. По данным Минобороны, новая система ПВО пришла на смену ракетам Rapier, использовавшимся с 1970-х годов, говорит New.ru. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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