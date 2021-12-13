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Российская газета

В Севастополь для продолжения испытаний прибыл новый ракетный корабль

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Источник изображения: Пресс-служба Южного военного округа

В Севастополь из Новороссийска прибыл малый ракетный корабль "Циклон" проекта "Каракурт" для продолжения государственных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В ведомстве напомнили, что корабль построили для Черноморского флота на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. В Севастополе его экипаж, сформированный на Черноморском флоте из контрактников, продолжит проведение государственных испытаний. По завершении последних "Циклон" включат в состав соединения ракетных кораблей ЧФ.

Ранее члены экипажа прошли обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Также вместе с представителями судостроительного завода они уже проверили работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

"Циклон" имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами "Калибр", артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс "Панцирь-М", крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля - 2500 миль, автономность - 15 суток.


Алексей Вакуленко (Симферополь)

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
Компании
Залив СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
Калибр КР
ЧФ
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