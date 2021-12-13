Идет работа над нейросетью для российских военнослужащих

Специалисты «Калашникова» разрабатывают боевую систему с элементами искусственного интеллекта, которая улучшит скорость обнаружения противника и точность стрельбы.

Об этом рассказал генеральный директор предприятия Владимир Лепин. По его словам, новое изделие предполагает интеграцию стрелкового оружия со средствами наблюдения, распознавания и прицеливания.

Как полагают эксперты, комплекс с нейросетью станет частью современных и перспективных армейских экипировок и потребуется прежде всего элитным формированиям Вооружённых сил РФ.

Генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что специалисты предприятия разрабатывают для военнослужащих ВС РФ систему с элементами искусственного интеллекта.

«Если говорить о будущем огнестрельного оружия, то стрелковые системы поражения должны отвечать на вызовы, которые будут стоять перед Вооружёнными силами, сохраняя при этом традиционную простоту и надёжность. Сейчас мы активно работаем над интеграцией стрелкового оружия с системами наблюдения, распознавания и прицеливания», — сказал Лепин в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, боевой комплекс с элементами искусственного интеллекта «позволяет военнослужащему стать более эффективным в бою, улучшая качество наблюдения и скорость обнаружения противника, а также существенно увеличивая точность попадания».

Лепин заявил, что в ходе прошедшего в конце августа Международного военно-технического форума «Армия-2021» министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил проект системы с элементами искусственного интеллекта.