"Это невозможно вытерпеть!" Почему солдаты НАТО судятся с командирами

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, сама природа против расширения НАТО на восток. На днях британский военнослужащий подал в суд на Минобороны: в командировке в Эстонии он заработал переохлаждение и стал заикаться. Солдаты НАТО достаточно часто судятся с командованием — и порой по очень необычным поводам. О некоторых таких случаях — в материале РИА Новости.

"Холодная" война

Бывший военнослужащий Корпуса королевских инженеров 27-летний Чилеше Мвамба из британского Дерби явно не ожидал, чем закончится для него "сдерживание российской агрессии". В ноябре 2017-го в рамках операции CABRIT он отправился на три недели в Эстонию на военную базу рядом с городом Тапа в 150 километрах от границы с Россией. Здесь на ротационной основе размещен британский батальон. Королевские инженеры должны были оценить потенциальный театр военных действий и подремонтировать бронетехнику. Однако для Мвамбы командировка превратилась в сущий кошмар.

В интервью Daily Mail он пожаловался: лютые эстонские холода серьезно подорвали его здоровье. После переохлаждения развился посттравматический синдром. Вернулась давняя проблема — в детстве Мвамба заикался. С годами это прошло, а теперь опять британец африканского происхождения не может говорить связно и понятно для окружающих.

По данным архивных метеосводок, в Эстонии, когда там был Мвамба, температура не опускалась ниже минус четырех градусов по Цельсию. Страшно представить, что бы с ним было в 20-градусный мороз. Впрочем, бывшему солдату не до шуток. Через Высокий суд Лондона он требует от Минобороны компенсацию — 860 тысяч фунтов (около 1,1 миллиона долларов).

Танки Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО Источник изображения: © Flickr / U.S. Department of Defense

В 2018-м похожий иск подал другой британский военный, тоже африканского происхождения. По его словам, командование не обеспечило его теплой зимней формой. Вдобавок жить приходилось в плохо отапливаемом помещении. А в 2016-м с Минобороны судился выходец из Ганы — ему на учениях не хватало горячей еды и напитков. Однако оба иска судьи отклонили.

Три года назад во время ноябрьских учений альянса в Норвегии солдаты из Нидерландов и Словении оказались на полигоне чуть ли не в летнем обмундировании, хотя градусник показывал глубокий минус. Впрочем, им достаточно быстро подвезли зимнюю форму. Маневры прошли по плану, и обошлось без судебных исков.

Коронавирус и хиджабы

В отличие от европейских союзников по НАТО, американских военных холодной погодой не напугать. Зато они регулярно судятся с Пентагоном по другим причинам. Хотя большинство претензий с российской точки зрения выглядит, мягко говоря, странно.

Например, в октябре 2021-го представители всех пяти видов Вооруженных сил США (включая элиту — "морских котиков" и "зеленые береты") подали коллективный иск против администрации Джо Байдена. Двадцать четыре истца выразили резкое несогласие с политикой принудительной вакцинации военнослужащих от коронавируса, так как аборты противоречат их религиозным убеждениям. Дело в том, что три доступные в США вакцины разработаны с использованием фетальных стволовых клеток из человеческих эмбрионов. И колоть такой препарат, по мнению набожных военных, — тяжкий грех.

Надо сказать, что вопрос веры в американской армии стоит довольно остро — религиозные предпочтения солдат не всегда укладываются в положения устава. А этот документ однозначно предписывает: военнослужащие должны выглядеть единообразно.

Американские военнослужащие во время учений Источник изображения: © Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati

Тем не менее в апреле 2019-го сержант Сесилия Валдовинос подала в суд на командование из-за отношения сослуживцев к хиджабу. Девушка приняла ислам в 2016-м и включила этот головной убор в повседневный гардероб.

Ее отправили в Афганистан. Сослуживцы там откровенно глумились над ней: называли "игиловкой*", "ниндзей", "девочкой в капюшоне", "террористкой". Чашу терпения Сесилии переполнило требование непосредственного командира снять хиджаб на утренней поверке. Начальство, впрочем, заявило: жалоба безосновательна, так как офицер лишь хотел убедиться, убрала ли сержант волосы согласно уставу.

Война полов

Немалую головную боль юристам Пентагона доставляет смешанный принцип комплектования армии, когда мужчины и женщины служат в одном подразделении. Результат — тысячи рапортов о сексуальных домогательствах и изнасилованиях в год. Для Вашингтона это крайне неприятно — нарушает медийную картину "армии для всех". Поэтому Пентагон старается не выносить сор из избы.

В феврале 2011-го 12 военнослужащих обратились в вашингтонский суд из-за того, что командование никак не реагировало на сексуальное насилие в подразделениях и жестокое обращение с личным составом. Истцы требовали рассмотрения жалоб независимыми присяжными. В Пентагоне заявили: преступления сексуального характера — серьезная социальная проблема, министр обороны делает все возможное для предотвращения подобных инцидентов и наказания причастных. Однако виновных уволили по-тихому, уголовные дела не возбудили.

Неуставные отношения в НАТО нельзя назвать американским эксклюзивом. В марте 2019-го газета Ouest-France рассказала о жутком "ритуале посвящения", которому подвергли курсанта французских ВВС. Более опытные сослуживцы привязали "зеленого" к мишени в зоне учебных стрельб ударных самолетов. Снаряды взрывались буквально в сотне метров от него. Продолжалась странная экзекуция более 20 минут.

Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D Источник изображения: © U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook

Будущий пилот получил сильнейшую психологическую травму и в мае 2021-го обратился в суд. Инцидент сейчас расследуют.

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация