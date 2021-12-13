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Российская газета

Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» прибыл в порт Манила

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия.

Как рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников, корабль возвращается в пункт базирования во Владивосток после участия в совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - "ARNEX-2021" в районе острова Ве у берегов Индонезии.

Эти учения проводились впервые в истории. В них участвовали корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. Экипажи кораблей отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море, а также алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна.

После пополнения запасов в филиппинском порту корабль продолжит переход в главную базу Тихоокеанского флота.

Справка "РГ"

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" проекта 1155 является последним советским военным кораблем. Заложен в 1987 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в 1988-м. В состав флота вошел 1 мая 1992 года.


Инесса Доценко

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Страны
Бруней
Вьетнам
Индонезия
Малайзия
Мьянма
Россия
Сингапуp
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пр. 1155
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