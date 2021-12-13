От американского «оружия массового уничтожения» отделился малоразмерный КА

ВПК: от космического корабля Х-37В ВВС США отделился малоразмерный космический аппарат

В октябре от многоразового космического корабля Х-37В Военно-воздушных сил (ВВС) США, который гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связал с возможным «оружием массового уничтожения», с высокой скоростью отделился малоразмерный космический аппарат (КА), пишет «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

В публикации отмечается, что изделие, которое отделилось, «не имеет возможности вести радиолокационное наблюдение, что свидетельствует об испытании Пентагоном нового вида оружия космического базирования». «Очевидно, что подобного рода активность США несовместима с заявленными целями мирного использования космического пространства», — говорится в публикации.

Утверждается, что за день до отделения изделия американский Х-37В совершал маневры. «С 21 по 22 октября отделившийся объект находился на расстоянии менее 200 метров от Х-37В, который впоследствии совершил маневр для удаления от точки отделения нового космического аппарата», — пишет ВПК.

В сентябре 2020 года американская аэрокосмическая корпорация Boeing впервые представила ролик, в котором показан открытый внутренний отсек многоразового космического корабля Х-37В.

В октябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связал Х-37В с оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — заявил менеджер.