Войти
Lenta.ru

От американского «оружия массового уничтожения» отделился малоразмерный КА

593
0
0
Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia.

ВПК: от космического корабля Х-37В ВВС США отделился малоразмерный космический аппарат

В октябре от многоразового космического корабля Х-37В Военно-воздушных сил (ВВС) США, который гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связал с возможным «оружием массового уничтожения», с высокой скоростью отделился малоразмерный космический аппарат (КА), пишет «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

В публикации отмечается, что изделие, которое отделилось, «не имеет возможности вести радиолокационное наблюдение, что свидетельствует об испытании Пентагоном нового вида оружия космического базирования». «Очевидно, что подобного рода активность США несовместима с заявленными целями мирного использования космического пространства», — говорится в публикации.

Утверждается, что за день до отделения изделия американский Х-37В совершал маневры. «С 21 по 22 октября отделившийся объект находился на расстоянии менее 200 метров от Х-37В, который впоследствии совершил маневр для удаления от точки отделения нового космического аппарата», — пишет ВПК.

В сентябре 2020 года американская аэрокосмическая корпорация Boeing впервые представила ролик, в котором показан открытый внутренний отсек многоразового космического корабля Х-37В.

В октябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связал Х-37В с оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — заявил менеджер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.09.2020
Китай запустил в космос «оружие массового уничтожения»
02.06.2020
В России началась работа над космическим истребителем
01.05.2020
«Мурло капитализма»
03.06.2019
НАСА лишит "Роскосмос" последних денег
22.09.2014
Bye-bye, Путин ("Rzeczpospolita", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?