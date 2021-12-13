Инцидент с истребителем Су-30СМ в Курске в 2018 году

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Николая Сергеева "У авиадивизии рычаги коротки. Суд освободил полковника ВВС от оплаты ремонта разбитого истребителя", 105-я гвардейская смешанная авиационная Борисовская Померанская дважды Краснознаменная ордена Суворова дивизия не смогла взыскать со своего бывшего командира полковника Сергея Прокофьева полную стоимость ремонта носовой части многоцелевого истребителя Су-30СМ, которую он разбил на взлетной полосе, перепутав рычаги в кабине. Уголовное преследование офицера было прекращено, поскольку в СКР сочли, что психофизиологические качества подследственного не соответствовали экстремальным условиям и нервно-психическим перегрузкам при подготовке к полету.

Предположительно, потерпевший аварию в 2018 году на аэродроме Восточный (Курск) истребитель Су-30СМ (бортовой номер "74 красный", регистрационный номер RF-81735, серийный номер 10МК5 1415, самолет постройки 2017 года) из состава 14-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа, снимок 2018 года (с) Александр Гуторов / russianplanes.net ( ссылка )

Командование 105-й смешанной авиационной дивизии, которая дислоцируется под Воронежем, обратилось в Тамбовский гарнизонный военный суд с иском к Сергею Прокофьеву, в котором потребовало взыскать с него ущерб, оцененный экспертами Курской лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ в 43 млн 449 тыс. 412 руб.

В ходе разбирательства было установлено, что опытнейший пилот, в свое время освоивший шесть типов боевых самолетов, в 2017 году приказом главы Минобороны был назначен командиром авиационной дивизии. Утром 10 октября 2018 года он вместе с летчиком-оператором на Су-30СМ должен был отправиться с аэродрома Восточный [Курск] в учебно-тренировочный полет, чтобы отработать на малых высотах сложный пилотаж, боевое маневрирование и, наконец, провести воздушный бой с маневренной целью.

Однако даже на малую высоту истребитель не поднялся. В ходе административного, а затем и уголовного расследования было установлено, что, приняв исправное воздушное судно (бортовой №74) у инженера авиационного соединения, командир экипажа Прокофьев, когда они с напарником уже были в кабине, вместо перевода ручки управления фонарем в положение "закр." перевел расположенный рядом кран шасси в положение "убрано". Полковник тут же исправился, закрыв фонарь, и приступил к запуску двигателей.

Правый двигатель был запущен штатно. При запуске же левого двигателя, когда в гидравлической системе было достигнуто рабочее давление, открылись гидравлические замки стоек шасси и убралась передняя опора шасси.

В результате самолет ударился носовой частью о бетон. У истребителя, согласно выводам комиссии по оценке технического состояния авиационной техники, были повреждены радиопрозрачный обтекатель конуса и его проставка, приемник воздушного давления и каналы прокладки кабелей жизнеобеспечения и связи носовой части воздушного судна.

Военный следственный отдел СКР возбудил в отношении полковника Прокофьева уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов военных летательных аппаратов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Однако впоследствии его прекратили за отсутствием состава преступления в действиях обвиняемого. При этом следователь указал, что полковник Прокофьев, хотя и предвидел возможность наступления общественно опасных последствий своих ошибочных действий, не мог предотвратить их, "в том числе в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий и нервно-психических перегрузок, имеющих место при подготовке к полету".

В мае 2020 года полковника Прокофьева уволили с военной службы в запас по достижении предельного возраста пребывания на ней с правом ношения военной формы и знаков различия. Однако от тяжбы с бывшим ведомством это его не избавило.

Командование части подало иск на господина Прокофьева в суд, ссылаясь на закон "О материальной ответственности военнослужащих", в котором говорится, что они в полном объеме отвечают за причиненный ущерб независимо от того, есть ли в действиях или нет признаков состава преступления.

Ответчик Прокофьев и его представитель в судебном заседании требования истца не признали.

При этом они пояснили, что, хотя воинской части и причинен материальный ущерб, вины полковника Прокофьева в этом нет, поскольку создателями Су-30 были допущены существенные конструктивные недостатки в оформлении панели, на которой находятся приборы управления самолетом. В том числе они указали, что "рычаг фонаря" и "рычаг крана шасси", которые перепутал ответчик, расположены на панели приборов самолета не только рядом друг с другом, но и имеют один внешний вид и покрашены в один и тот же цвет.

Суд не согласился ни с ответчиком, ни с истцом. Версия последнего была полностью отклонена как не подтвержденная никакими иными доводами, в том числе экспертов. При этом и сумма исковых требований военных была сокращена в разы - с отставника взыскали всего 70 тыс. руб. вместо заявленных 46 млн руб. Это решение стороны пока не обжаловали.