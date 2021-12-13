Российский стартап примет участие в конкурсе Илона Маска

Российский стартап We Can Fly намерен принять участие в конкурсе, организованном американским предпринимателем Илоном Маском, с разработанной технологией по очистке атмосферы Земли от углекислого газа (CO2). Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о международном соревновании Xprize Carbon Removal, который проводит фонд Илона Маска и фонд Xprize.

«Сообщество We Can Fly предложило решить проблему глобального потепления с помощью зеленой микроводоросли, исследования которой велись еще в Советском Союзе», — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, в основе технологии биологического улавливания и утилизации углекислого газа Just Air — штамм зеленой одноклеточной микроводоросли Micractinium. Разработка также может применяться в освоении дальнего космоса, отметила пресс-служба компании.

«Такие организмы изучаются в космонавтике еще со времен Королева для создания изолированных биосфер, которые понадобятся при полетах в дальний космос и создании планетарных баз», — подчеркнули разработчики.

Основатель We Can Fly, космический инженер Александр Шаенко пригласил команды и стартапы, которым было интересно развивать свои проекты по микроводорослям и их применению, сотрудничать с компанией.

«Наша конечная цель — развивая технологию на Земле, довести ее до уровня, пригодного для применения в космосе. Только подобные биологические системы жизнеобеспечения позволят человеку выйти за пределы земной орбиты, строить базы на Луне и Марсе и даже освоить астероиды», — верят разработчики.

11 октября сообщалось, что российский разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики NtechLab одержал победу в первом международном соревновании стартапов G20 Innovation League.

В августе система распознавания лиц NtechLab была внедрена на самом загруженном участке железных дорог Индии. Технологией оснастили камеры на 30 железнодорожных станциях. Система распознает до 50 человек в кадре и используется для управления пассажиропотоком, подсчета пассажиров, а также для розыска преступников.