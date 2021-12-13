Немцы создали роботизированную боевую машину

Немецкая компания Rheinmetall представила гусеничного робота на базе платформы Wiesel. Его можно будет применять для решения широкого круга задач.

Разные страны все активнее работают над беспилотниками, которые могли бы заменить танки, бронетранспортеры и БМП. Одной из таких машин стала Autonomous Combat Warrior (ACW). Немецкая компания Rheinmetall заявила, что создала новый комплекс на основе платформы Wiesel. Он имеет «высокотехнологичный комплект автономности».

Робота приводит в движение система, которая подходит для различных гусеничных и колесных боевых машин, таких как Boxer и Lynx. Предполагается, что роботизированные образцы смогут сами доставлять припасы, проводить разведку и даже вести огонь. При этом пилотируемые машины будут действовать на более безопасном расстоянии.

Презентация Autonomous Combat Warrior / ©Rheinmetall

Autonomous Combat Warrior можно управлять напрямую, дистанционно или в полностью автономном режиме, запрограммировав путевые точки на планшете. Он может самостоятельно избегать препятствий, а также умеет следовать за ведущей машиной в режиме конвоя.

В будущем машина получит новые функции, которые среди прочего позволят эффективнее применять ACW в условиях пересеченной местности.

Wiesel, на базе которой разработали ACW, представляет собой легкую гусеничную авиадесантируемую боевую машину для воздушно-десантных частей. Ее боевая масса составляет примерно три тонны. Экипаж — два человека.

Wiesel Источник изображения: Rheinmetall

Компания Rheinmetall входит в число крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Одной из самых известных новинок концерна стала упомянутая выше боевая бронированная машина Lynx. В прошлом году Rheinmetall опубликовала видео с испытаний KF41 Lynx, где она выступила на «одной сцене» с войсками союзников.

Разработкой крупных наземных боевых роботов сейчас занимается как минимум еще одна компания из Европы — Milrem Robotics. Ранее она привлекла к себе внимание, показав беспилотную гусеничную платформу Type-X.

Платформа доказала свою способность двигаться и маневрировать. Пока это лишь тестовый образец, но в будущем Milrem Robotics хочет создать на его основе полноценную боевую машину. Ее могут оснастить 30-миллиметровой или даже 50-миллиметровой пушкой, так что «робот-танк» приблизится по огневой мощи к современным боевым машинам пехоты.

Type-X Источник изображения: Milrem Robotics

Весьма активно в этом направлении традиционно работает и Россия. Еще несколько лет назад она представила целую линейку беспилотной или опционально пилотируемой бронетехники, включая «штурмовой робот».