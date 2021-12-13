МИД РФ считает, что отношения между Россией и Западом подошли к критической черте

Отношения между Россией и Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте.

Соответствующая информация на сайте российского МИД.

В МИД отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным «готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности России».

«Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России призывает страны Запада не чертить дополнительные разделительные линии, так как это осложняет решение актуальных проблем современности.