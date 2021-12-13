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Газета.ru

«Военный интернет» для ракет. ПВО и ПРО объединят в единую сеть

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Источник изображения: Павел Львов/РИА "Новости"

В Минобороны России хотят улучшишь систему ПВО и ПРО - как это может выглядеть

Войска ПВО и ПРО России займутся совершенствованием организации боевого дежурства для гарантированной защиты госграницы РФ в 2022 году, заявили в Министерстве обороны России. «Газета.Ru» разбиралась, с чем может быть связана необходимость такой работы.

«В 2022 году перед командованием войск ПВО-ПРО стоит важнейшая задача по совершенствованию организации боевого дежурства по ПВО для гарантированной защиты границы России в воздушном пространстве, контроля за соблюдением правил его использования и пресечения террористических актов», - сказал командующий войсками ПВО и ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими войсками генерал-лейтенант Андрей Демин в интервью газете «Независимое военное обозрение».

Он отметил, что в 2022 году с этой целью планируется провести более 25 тактических учений с боевой стрельбой. На них, по словам Демина, военные отработают новые способы борьбы с крылатыми ракетами и массовым применением беспилотников в составе смешанных группировок войск на основе боевого опыта, полученного в Сирии.

«Совершенствование работы систем ПВО и ПРО России связано с введением в строй новых перспективных комплексов. Соответственно - с их интеграцией в единую систему, но с повышением автономности работы этих комплексов по отдельности. Делается это для того, чтобы, с одной стороны, работа всех комплексов ПВО и ПРО была взаимосвязана, с другой - чтобы при выводе из строя отдельных элементов сохранялась боеспособность», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Систему ПВО и ПРО России сейчас составляют зенитные ракетные комплексы дальнего действия - С-300, С-400, С-500, средней - «Бук-М» и «Круг-М», малой дальности - семейства «Тор», «Бук» и «Куб». Зенитные ракетно-пушечные комплексы - «Тунгуска», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь С-1», переносные зенитные ракетные комплексы - «Верба», «Игла», «Стрела».

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, в перспективе в России будет создана «эшелонированная система воздушно-космической обороны».

«Сейчас российские комплексы ПРО и комплексы ПВО действуют независимо друг от друга, потому что возможности ПВО по высотам и дальностям одни, комплексов ПРО - другие. К тому же, в России существует только один позиционный район ПРО. Но когда поступит в войска многофункциональная система противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль», продолжатся поставки в войска комплексов С-500, они будут интегрированы в единую систему», - сказал Леонков.

Первый бригадный комплект российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» уже поступил в войска, обороняющие Москву и Центральный промышленный район. Об этом в сентябре 2021 года сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам Леонкова, создается глобальная система, способная реагировать и на средства воздушного нападения, и на носителей ядерного оружия - межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты малой и средней дальности или баллистические ракеты подлодок. «Появляются комплексы, которые будут включать в единую автоматизированную систему, чтобы она работала как единое целое в едином пространстве «военного интернета». Системы предупреждения о ракетном нападении будут фиксировать запуски баллистических ракет и передавать эту информацию комплексам ПРО, ПВО, средствам ответно-встречного удара», - сказал эксперт.

«Военным интернетом» называется сетецентрическая или стандартизированная система управления войсками и оружием. В российской армии уже появились соединения, способные вести сетецентрические операции. Они получили комплект Единой системы управления тактического звена разработки концерна «Созвездие».

«Эти системы объединяют в единую сеть и командные пункты, и конечные устройства - терминалы на самолетах, беспилотниках, артиллерийских машинах. Эта система отвечает требованиям современной войны. Она создана, чтобы сократить циклы боевого управления в принятии решений, во владении обстановкой», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

По словам Леонкова, единая автоматизированная система управления ПВО и ПРО должна быть боеготова «в случае непредвиденных и нежелательных обстоятельств».

«Такая система позволит максимально снизить ущерб, который могут доставить комплексы ядерного вооружения вероятного противника. Их много, некоторые страны НАТО не связаны договорами по увеличению количества носителей ядерного оружия, поэтому России нужно совершенствовать систему ПРО и ПВО. Очевидных недостатков у их объединения нет. Преимущество в том, что данная система будет быстро реагировать на возникшую угрозу с любого направления и мобилизовывать все средства ПВО и ПРО», - сказал эксперт.


Ирина Альшаева


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