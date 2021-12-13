АО «218 авиационный ремонтный завод»: результаты деятельности и перспективы развития предприятия

Представители руководства АО "218 авиационный ремонтный завод" (АО "218 АРЗ", входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" Госкорпорации Ростех) рассказали журналистам о результатах работы в 2021 году, модернизации производства и планах предприятия на будущее. Блог bmpd представляет вашему вниманию репортаж с производственной площадки завода в Гатчине (Ленинградская область).

Зал испытательного центра вертолетных двигателей на производственной площадке АО "218 АРЗ" в поселке Войсковицы, Гатчинский район Ленинградской области (с) bmpd

Говоря о результатах деятельности, управляющий директор АО "218 АРЗ" Дмитрий Виноградов отметил, что предприятие в полном объёме выполнило ремонтные работы в рамках Государственного оборонного заказа и завершает выполнение контрактных обязательств по военно-техническому сотрудничеству с иностранными партнерами. Филиал в Ейске (Краснодарский край) завершил первый опытный ремонт двигателя РД-33 серии 3 для истребителей МиГ-29. Помимо этого, завод освоил ремонт промышленных газотурбинных двигателей для ПАО "Газпром". По словам Виноградова, в 2021 году заказчикам будет сдано в общей сложности 414 двигателей (отремонтированных на трех производственных площадках: 218 АРЗ в Гатчине, 570 АРЗ в Ейске и 712 АРЗ в Челябинске).

Заместитель генерального директора - управляющий директор АО "218 АРЗ" Дмитрий Виноградов (c) bmpd

В 2022 году планируется завершить освоение ремонта вертолетного двигателя ВК-2500 в кооперации с АО "ОДК-Климов", закончить подготовку производства и приступить к освоению ремонта двигателей РД-33МК для истребителей МиГ-35 и АИ-222-25 для учебно-боевых самолетов Як-130. Согласно планам продаж, в 2022 году заказчикам должно быть передано 390 двигателей, однако Дмитрий Виноградов полагает, что этот показатель будет превышен.

В качестве одного из приоритетных направлений развития руководство АО "218 АРЗ" выделяет формирование центра специализации "Восстановление ДСЕ". В следующем году планируется завершить имитационное моделирование, сформировать проектную документацию, пройти государственную экспертизу и приступить к его строительству. Итогом проводимых работ по модернизации производства и реорганизации предприятия станет увеличение количества ремонтируемых деталей с 15 тыс. до 60 тыс., отметил Виноградов.

Кроме того, в первом полугодии 2022 года будет завершена реконструкция корпуса для единого центра комплектации, а к концу года планируется ввести в эксплуатацию цех по ремонту наземных ГТУ площадью 1200 кв. м.

Другой важной задачей, реализуемой АО "ОДК", является реорганизация авиационных ремонтных заводов. Сегодня в состав АО "218 АРЗ" входит три производственные площадки: производственный комплекс в Гатчине, а также филиалы в Ейске и Челябинске. В 2022 году к АО "218 АРЗ" планируется присоединить АО "Арамильский авиационный ремонтный завод" (Свердловская область) в качестве еще одного филиала - таким образом в контуре Объединенной двигателестроительной корпорации будет создан центр "ОДК-Сервис".

К 2025 году завод сможет увеличить выручку по выпускаемой продукции в 2,5 раза, а количество ремонтируемых двигателей (всего около 20 типов авиационных и промышленных ГТУ) достигнет значения 600-700 единиц в год. Для обеспечения деятельности предприятия также будет увеличен штат сотрудников - с 2500 до 3500 человек.

Диспетчерская испытательного центра для самолетных двигателей (с) bmpd

Цех № 8 механической обработки (с) bmpd

Работник цеха механической обработки (с) bmpd

Образцы восстановленных деталей и узлов, прошедших защиту на АО "218 АРЗ" (с) bmpd

Цех сборки авиационных двигателей (c) bmpd

Окончательная сборка двигателя Д-30Ф6 для истребителя-перехватчика МиГ-31 (c) bmpd