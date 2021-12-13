Полмира и полгода за 8 минут

Британцы празднуют возвращение флагмана Королевского флота с первого боевого развёртывания. За шесть месяцев авианосец HMS Queen Elizabeth и его ударная группа преодолели 49 000 морских миль, совершив поход через три океана и пять морей.

За это время моряки употребили «более 355 000 пинт молока, не менее 2 млн яиц и 200 т картофеля». Также с момента выхода в море самолеты авианосца не менее 40 раз преодолели расстояние, эквивалентное кругосветному путешествию, и совершили более 3000 посадок на палубу, из них 1000 — ночью.

Презентация первого боевого развёртывания авианосца HMS Queen Elizabeth