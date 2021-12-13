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WarSpot

Полмира и полгода за 8 минут

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Источник изображения: warspot.ru

Британцы празднуют возвращение флагмана Королевского флота с первого боевого развёртывания. За шесть месяцев авианосец HMS Queen Elizabeth и его ударная группа преодолели 49 000 морских миль, совершив поход через три океана и пять морей.

За это время моряки употребили «более 355 000 пинт молока, не менее 2 млн яиц и 200 т картофеля». Также с момента выхода в море самолеты авианосца не менее 40 раз преодолели расстояние, эквивалентное кругосветному путешествию, и совершили более 3000 посадок на палубу, из них 1000 — ночью.

Презентация первого боевого развёртывания авианосца HMS Queen Elizabeth

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  • В новости упоминаются
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
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