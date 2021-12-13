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Интерфакс-АВН

РФ не ждет от США гарантий безопасности в ближайшей перспективе

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МИД РФ
МИД РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Наивно полагать, что Россия в скором времени сможет получить от США гарантии безопасности, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, такие ожидания наивны. Но здесь важно иметь в виду следующее: если оппоненты на той стороны, прежде всего США, но и другие страны - союзники, так называемые единомышленники США, уйдут в отказ, попытаются все это дело торпедировать, они получат неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в сфере их собственной безопасности", - сказал он на брифинге в Москве.

"В каком виде, в какой форме это произойдет - вопрос отдельный. И предвосхищать такое развитие я бы не стал, потому что мы сфокусированы сейчас именно на поиске политико-дипломатического решения данной проблемы, но решения, которое включало бы юридически обязывающие гарантии", - подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, вопрос о гарантиях безопасности России может обсуждаться в рамках российско-американской группы по стратегической стабильности.

"Мы из этого исходим. В группе по стратстабильности есть направление работы, которое официально называется как "действия, имеющие стратегический эффект ", -сказал Рябков

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Страны
Россия
США
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