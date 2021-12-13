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Рогозин оценил важность защиты от космических угроз

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости защиты от космических угроз

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости создания технологий для защиты планеты от космических угроз. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Никто не может гарантировать, что из космоса что-то не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом. А значит, мы должны иметь технологии, которые позволят "увернуть" эту угрозу от нашей планеты», — оценил их важность Рогозин на бизнес-форуме «Репутация» в пятницу.

Ранее в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) заявили о приближении астероида 4660 Nereus к Земле. В управлении уточнили, что небесное тело размером с Эйфелеву башню пройдет на значительном расстоянии от планеты.

В ноябре в США запустили ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART). Аппарат предназначен для удара по астероиду Дидим В. Специалисты НАСА планируют проверить технологию нанесения кинетических ударов по космическим объектам для изменения их траектории.

В апреле в НАСА заявили о подготовке к столкновению астероида с Землей. Учения позволят выработать план, который позволит избежать столкновения или снизить ущерб.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Военные учения
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