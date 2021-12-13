Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209

ЦАМТО, 10 декабря. Вооруженные силы Египта в ходе проведенной в Каире выставки EDEX-2021 продемонстрировали принятый на вооружение БЛА ASN-209. Египет начал производство данного многоцелевого БЛА по китайской лицензии в июне 2012 года.

Как сообщает Armyrecognition.com, БЛА ASN-209 и его версии разработаны китайской компанией Aisheng Technology Group Co., также известной как Исследовательский институт беспилотной авиатехники Северо-Западного политехнического университета или 365-й институт, основанный в 1984 году.

БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки, ретрансляции сигналов, целеуказания и оценки результатов огневого поражения в любое время суток.

Длина БЛА составляет 4273 мм, размах крыла – 7500 мм, максимальный взлетный вес – 320 кг, масса полезной нагрузки – 50 кг, радиус действия – 200 км. Аппарат может находиться в воздухе более 10 ч, развивать скорость до 180 км/ч и патрулировать на высотах до 5000 м. Запуск БЛА осуществляется с наземной пусковой установки с помощью ракетного ускорителя, приземление – с использованием парашюта.

В состав комплекта поставки БЛА ASN-209 обычно входят летательные аппараты, полезная нагрузка, канал передачи данных, наземная станция управления и оборудование для запуска и посадки.

Как сообщалось, БЛА может нести две 16-кг ракеты TL-2 (Tianlei-2) класса "воздух-земля".