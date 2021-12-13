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ЦАМТО

Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209

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ASN-209_ Xian
БЛА ASN-209 разработанный китайской компанией ASN Technology Group, специализирующейся в создании беспилотных аппаратов. Источник: asian-defence-news.blogspot.com.

ЦАМТО, 10 декабря. Вооруженные силы Египта в ходе проведенной в Каире выставки EDEX-2021 продемонстрировали принятый на вооружение БЛА ASN-209. Египет начал производство данного многоцелевого БЛА по китайской лицензии в июне 2012 года.

Как сообщает Armyrecognition.com, БЛА ASN-209 и его версии разработаны китайской компанией Aisheng Technology Group Co., также известной как Исследовательский институт беспилотной авиатехники Северо-Западного политехнического университета или 365-й институт, основанный в 1984 году.

БЛА предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки, ретрансляции сигналов, целеуказания и оценки результатов огневого поражения в любое время суток.

Длина БЛА составляет 4273 мм, размах крыла – 7500 мм, максимальный взлетный вес – 320 кг, масса полезной нагрузки – 50 кг, радиус действия – 200 км. Аппарат может находиться в воздухе более 10 ч, развивать скорость до 180 км/ч и патрулировать на высотах до 5000 м. Запуск БЛА осуществляется с наземной пусковой установки с помощью ракетного ускорителя, приземление – с использованием парашюта.

В состав комплекта поставки БЛА ASN-209 обычно входят летательные аппараты, полезная нагрузка, канал передачи данных, наземная станция управления и оборудование для запуска и посадки.

Как сообщалось, БЛА может нести две 16-кг ракеты TL-2 (Tianlei-2) класса "воздух-земля".

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Страны
Египет
Китай
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
13.12.2021 05:15
https://t.me/atomiccherry/385
Цитата, q
Вчера один из читателей задал очень резонный и интересный вопрос – если Россия имеет столь серьезные проблемы в сфере конструирования и производства БПЛА, то почему бы не закупать готовую продукцию в КНР?

Пожалуй, я начну данный текст со встречного вопроса – в 2020 году в Ливии китайские ударные дроны применялись не в меньших количествах, чем турецкие TB-2 «Байрактар», но слышали ли Вы хоть что-нибудь об их успехах?

С большей вероятностью Ваш ответ будет строго отрицательным, и это отнюдь не случайность – машины производства КНР показали себя в исключительно негативном свете во всех конфликтах, в которых принимали участие, и, более того, оказались чрезвычайно неэффективными даже в условиях мирного времени.

▪️ Два из трех БПЛА имели неработающее оборудование GPS с начала введения аппаратов в войсковую эксплуатацию;
▪️На постоянной основе имела место быть утечка азота из камер EO/IR, установленных на БПЛА, в результате чего электрооптические/инфракрасные системы были практически бесполезны;
▪️ Серьезные неисправности были обнаружены в высокопроизводительном радаре с синтезированной апертурой (SAR) в течение нескольких часов после ввода дронов в эксплуатацию;
▪️ Еще одна критическая проблема связана с SATCOM (спутниковая связь). Выход из строя антенн спутниковой связи на китайских дронах был зафиксирован еще до начала тестовых полётов;
▪️Один из самых распространённых дефектов топливной системы – отказ топливного насоса (у 60% авиапарка).

Это – типовые проблемы китайских ударных дронов, взятые из официальных отчетов ВВС Пакистана. Уличить пакистанцев во лжи крайне затруднительно, ведь Исламбад – союзник КНР, да и прочие покупатели БПЛА из Китая (Ирак, Эфиопия, Саудовская Аравия) столкнулись абсолютно с теми сложностями в их эксплуатации. Во всех перечисленных странах около 80% поставленных Пекином беспилотников оказались неспособными не то что выполнять боевые задачи, но и даже совершать регулярные вылеты.

Ситуация усугубляется также тем, что КНР отказывается проводить какие-либо постпродажные работы и инженерную поддержку покупателей – что вдвойне абсурдно, Пакистан и Ирак сообщали даже о прямых отказах в закупке запчастей к китайским дронам со стороны Пекина (!).

Помимо прочего, большие вопросы вызывает и высокоточное китайское оружие, которое имело большое количество случаев отказа в боевых условиях.

Стоит отметить и другой важный факт – китайские дроны, вопреки распространенному мнению, не состоят из комплектующих производства КНР. Так, например, на канале Повернутые на войне недавно были опубликованы фотографии сбитого дрона CH-4B, в обломках которого видны элементы... двигателя австрийской компании Rotax.

Отдельно стоит сказать и об еще одном важном (и очень странном!) нюансе конструкции китайских БПЛА: вопреки всей мировой практике, они делаются из дюралюминия, а не композитов. Это негативно сказывается на их способности оставаться необнаруженными для РЛС – в отличии от композитных дронов, они являются хорошо заметной целью, и понесли существенные потери в конфликтах даже против противника со слаборазвитой ПВО (как это было в Йемене).

На данный момент Китай активно теряет рынок БПЛА – старые клиенты отказываются от его продукции по негативным результатам эксплуатации, а новые не появляются – они ищут проверенное и эффективное оружие, подчас находя его в лице турецкого БПЛА «Байрактар».
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