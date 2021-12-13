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Военно-промышленный курьер

Киев свалил аферу с «Мотор Сич» на коррумпированных чиновников и…США

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Мотор Сич
Мотор Сич.
Источник изображения: vpk-news.ru

Эксперт об иске китайцев за «Мотор Сич» в Гааге: виноваты чиновники, а не инвестиционщики.

У такого странного бездействия может быть только одно объяснение - коррупция высочайшего уровня с очень высокими ставками, считает эксперт.

Обвинять сегодня инвесткомпанию в том, что Украина стала ответчиком в арбитраже по «делу «Мотор Сич», все равно, что винить кассира на вокзале в крушении поезда. Так считает авторитетный экономический эксперт Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

«Тогда нужно в этом же обвинить всех участников украинского фондового рынка, где многие годы акции «Мотор Сич» котировались в статусе «голубых фишек» - операции с ними открыто проводили и украинские и иностранные инвесторы, инвестиционные и даже негосударственные пенсионные фонды, просто тысячи частных инвесторов", - считает он.

Вместе с тем у Охрименко как экономиста и финансиста сегодня много вопросов к государству и политикам, которые то ли национализировали предприятие, то ли нет, согласно информации Министерства юстиции Украины. 

«Китайских акционеров с завода, фактически вытолкали решением СНБО и указом Зеленского. Без переговоров, без цивилизованных процедур работы с иностранными инвесторами в такой ситуации. И вишенка на торте - Минюст признает, что не сделал в этом кейсе ни-че-го! У такого странного бездействия может быть только одно объяснение - коррупция высочайшего уровня с очень высокими ставками».

Как считает эксперт, за решениями по отъему «Мотор Сичи» у китайцев стоят очень жадные и очень беспринципные, но при совершенно некомпетентные люди из властных коридоров. И теперь они очень хотят перевести на кого-то стрелки за потерю Украиной $ 4,5 млрд в арбитраже с китайцами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инвестиционная компания Томаша Фиалы вместе с американской DLA Piper принимали участие в оформлении сделок по продаже акций запорожского завода китайским компаниям, пишет УНИАН.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Компании
Мотор Сич
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