Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины близ Керченского пролива

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что инциденты, подобные тому, что произошли с ВМС Украины "Донбасс", чреваты серьезными последствиями.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которые могут проистекать от таких провокационных действий", - сказал Песков.

Он предупредил, что "любая подобная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям". "Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин", - сказал Песков.

ФСБ РФ в минувший четверг заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.