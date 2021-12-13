Mojave: 16 ракет и в небо по грунтовке

Похоже, американцам удалось создать универсальный беспилотник на все случаи жизни. Дрон Mojave способен нести 16 ракет Hellfire, а его особое крыло позволяет взлетать и садиться даже с палубы вертолётоносца.

В компании General Atomics Aeronautical Systems указали, что разработали беспилотник в инициативном порядке, и с лета прошлого года он тайно проходил лётные испытания. Изначально планировалось создать дрон вертикального взлёта и посадки, но такой вариант не смог бы поднять требуемую полезную нагрузку.

Лётные испытания беспилотника Mojave

При создании Mojave использовались наработки от беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle-Extended Range. Мощный двигатель на 450 л.с. и крыло с большой подъёмной силой позволили дрону садиться и приземляться с пробегом менее 150 м. При этом беспилотник способен безопасно заходить на посадку при скорости порядка 80 км/ч.

Ракурс, с которого отчётливо видно крыло большой подъёмной силы беспилотника Mojave Источник изображения: thedrive.com

В дальнейшем разработчики намерены сократить пробежку при взлёте и посадке, обещав уложиться в диапазон от 90 м до 120 м. Такой показатель позволит использовать Mojave с авианосцев и даже вертолётоносцев. Кроме того, новый дрон имеет усиленное шасси, что позволяет ему пользоваться грунтовыми ВПП.