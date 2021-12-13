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WarSpot

Mojave: 16 ракет и в небо по грунтовке

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Источник изображения: warspot.ru

Похоже, американцам удалось создать универсальный беспилотник на все случаи жизни. Дрон Mojave способен нести 16 ракет Hellfire, а его особое крыло позволяет взлетать и садиться даже с палубы вертолётоносца.

В компании General Atomics Aeronautical Systems указали, что разработали беспилотник в инициативном порядке, и с лета прошлого года он тайно проходил лётные испытания. Изначально планировалось создать дрон вертикального взлёта и посадки, но такой вариант не смог бы поднять требуемую полезную нагрузку.

Лётные испытания беспилотника Mojave

При создании Mojave использовались наработки от беспилотников MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle-Extended Range. Мощный двигатель на 450 л.с. и крыло с большой подъёмной силой позволили дрону садиться и приземляться с пробегом менее 150 м. При этом беспилотник способен безопасно заходить на посадку при скорости порядка 80 км/ч.

Ракурс, с которого отчётливо видно крыло большой подъёмной силы беспилотника Mojave

Источник изображения: thedrive.com

В дальнейшем разработчики намерены сократить пробежку при взлёте и посадке, обещав уложиться в диапазон от 90 м до 120 м. Такой показатель позволит использовать Mojave с авианосцев и даже вертолётоносцев. Кроме того, новый дрон имеет усиленное шасси, что позволяет ему пользоваться грунтовыми ВПП.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
Авианосец
БПЛА
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