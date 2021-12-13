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ЦАМТО

В Пакистане начинается строительство ДЭПЛ по китайскому проекту

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Логотип KSEW
Логотип Karachi Shipyard and Engineering Works.
Источник изображения: http://jobiffy.net/

ЦАМТО, 10 декабря. На предприятии пакистанской компании KSEW в Карачи 9 декабря состоялась церемония резки первой стали для постройки пятой ДЭПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B"), которая внешне мало отличается от ранее разработанной "Тип-039A".

Информация об этом размещена на странице Pakistan Strategic Forum в Twitter.

"Тип 039А" (класс "Юань") – первая разработанная для ВМС НОАК дизель-электрическая подводная лодка с воздухонезависимой силовой установкой. Она считается одной из самых малошумных ДЭПЛ, состоящих на вооружении ВМС НОАК.

Вооружение ДЭПЛ "Тип-039А" составляют шесть 533-мм торпедных аппаратов, которые обеспечивают запуск торпед национального производства, включая Yu-6, а также российских торпед.

Как сообщал ЦАМТО, закупка подлодок была одобрена пакистанским правительством в апреле 2015 года. В июле 2016 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении многомиллиардного контракта на поставку 8 подводных лодок пакистанскому флоту.

В августе 2016 года глава постоянного комитета Национального собрания Пакистана по обороне Шейх Рохал Асгхар (Sheikh Rohale Asghar) впервые официально подтвердил, что Китай поставит ВМС Пакистана восемь подводных лодок для обеспечения обороны прибрежных районов.

В соответствии с соглашением, четыре подлодки будут построены в Китае и поставлены ВМС Пакистана в 2022-2023 гг. Оставшиеся четыре субмарины должны быть построены в Пакистане на предприятии KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) и переданы ВМС Пакистана к 2028 году.

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Страны
Китай
Пакистан
Россия
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KSEW
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041 Yuan
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