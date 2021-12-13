Новый американский беспилотный летательный аппарат General Atomics Mojave

9 декабря 2021 года американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI, дочерняя компания корпорации General Atomics) представила новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета Mojave, являющийся дальнейшим развитием известных аппаратов этой компании MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle-ER.

Новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета General Atomics Mojave (с) General Atomics Aeronautical Systems

Разрабочик сообщил, что Mojave основан на авионике и системах управления полетом БЛА MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle-ER, но имеет улучшенные взлетно-посадочные характеристики за счет установки нового крыла с развитой механизацией и усиленного шасси, что дает возможность совершать полеты с необорудованных площадок, в том числе при передовом базировании. Заявлено, что на испытаниях БЛА (правда неясно, с какой нагрузкой) совершал взлет и посадку с площадки длиной менее 500 футов (150 м) и якобы при минимальном взлетном весе возможно достижение взетно-посадочной дистанции в 300-400 футов (90-120 м). Минимальная посадочная скорость составляет всего 45 узлов (84 км/ч). Аппарат, как заявляется, также способен совершать полеты с авианосца без использования катапульты и аэрофинишеров.

Mojave оснащен турбовинтовым двигателем Rolls-Royce M250 мощностью 450 л.с. Продолжительность полета с полным запасом топлива (и, видимо, при минимальной полезной нагрузке) составляет "более 25 часов".

Полезная нагрузка Mojave также увеличена и составляет 3600 фунтов (1633 кг), в том числе Mojave может нести до 16 управляемых ракет Hellfire "или аналогичных" (БЛА MQ-9 Reaper несет до восьми ракет Hellfire), имея семь узлов подвески. Впрочем, в варианте с нагрузкой в виде 12 ракет Hellfire и макстмальным запасом топлива Mojave взлетно-посадочная дистанция аппарата составляет более 1600 футов (около 500 м), а макстмальная продолжительность полета - не более 10 часов.

Летные испытания первого опытного образца Mojave были начаты без огласки летом 2021 года и аппарат несколько раз фиксировался споттерами. Компания заявила о большом интересе к Mojave как со стороны вооруженных сил США, так и потенциальных иностранных заказчиков.

Новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета General Atomics Mojave (с) General Atomics Aeronautical Systems

Графики взлетно-посадочных характеристик и продолжительности полета БЛА General Atomics Mojave в зависимости от полезной нагрузки (с) General Atomics Aeronautical Systems

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