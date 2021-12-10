ХК ЦСКА неожиданно проиграл нижегородскому «Торпедо»

Перед матчем ЦСКА и нижегородского Торпедо, московские «армейцы» оценивались как явные фавориты. До матча с «Торпедо», «армейцы» возглавляли Западную конференцию совместно c «Йокеритом». БК 1Хставка оценивала вероятность победы ЦСКА как очень высокую, коэффициент на победу московской команды равнялся 1.61, против 4,56 на нижегородцев. Следить за коэффициентами на матчи ЦСКА можно просто скачав 1Хставку. Но в данном случае оценки экспертов из букмекерских контор не оправдались.

Встреча, которая состоялась 8 декабря в Москве, прошла крайне неудачно для ЦСКА. В первом периоде «армейцы» пропустили три безответных шайбы. Во втором периоде отрыв удалось сократить до двух шайб, счет стал 2-4. Но на большее ЦСКА не хватило, встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу нижегородской команды. В составе нижегородцев по системе гол плюс пас, лучшими стали Кенни Агостино (2+1) и Дамир Жафяров (1+2), каждый из них набрал по 3 очка. В составе «Торпедо» также забили Артур Тянулин и Энди Миле. Шайбы за ЦСКА забросили Владислав Каменев и Антон Слепышев. В результате была прервана серия ЦСКА из пяти матчей без поражений.

После победы «Торпедо» занимает девятое место в Западной конференции. ЦСКА после этого матча занимает третье место в конференции.