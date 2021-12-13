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Российская газета

Сверхзвуковая ракета BrahMos пойдет в серию

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Источник изображения: Wikimedia.org

Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos успешно прошла испытания с самолета Су-30МКИ. Она была запущена с объединенного испытательного полигона в Чандипуре у берегов индийского штата Одиши. Теперь ракета пойдет в серийное производство.

Как сообщает министерство обороны Индии, в ходе испытаний были подтверждены заявленные характеристики ракеты.

Крылатую ракету BrahMos разрабатывает российско-индийская корпорация Brahmos Aerospace. Ракета в состоянии развивать скорость в 2,5-2,8 раза выше скорости звука, уничтожать объекты противника на расстоянии до 300 километров.

Сейчас рассматривается вопрос создания и гиперзвуковой модели. Она может появиться до 2028 года, ее скорость составит 6-7 Махов.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
Проекты
ГЗЛА
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