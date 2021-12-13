Войти
Военно-промышленный курьер

Французским пилотам не дали полюбоваться Черным морем

525
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Российские истребители сопроводили пять военных самолётов США и Франции над Чёрным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Как передаёт РИА Новости, в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Два тактических истребителя Mirage 2000 и Rafale ВКС Франции, самолёт разведчик CL-600 Artemis сухопутных войск США, стратегический самолёт разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-заправщик КС-135 ВКС Франции были идентифицированы и сопровождены над акваторией Чёрного моря.

Отмечается, что российские истребители вернулись на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолётов от госграницы России. Нарушения границы допущено не было.

В НЦУО добавили, что полёты российских истребителей были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российские истребители Су-27 сопроводили истребители Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, а также самолёт-заправщик С-135 ВКС Франции над Чёрным морем. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Продукция
KC-135
Mirage-2000
Rafale
Су-27
Компании
Dassault
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.12.2021
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
13.12.2021
Французский гамбит: над Черным морем сменились наблюдатели от НАТО
21.02.2013
Военный бюджет Индии и авиапром России
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?